"Локомотив" может продать Смолова
Московский "Локомотив" ближайшим летом определится с будущим форварда Фёдора Смолова.
По информации Sport24, "железнодорожники" не исключают вариант с продажей 30-летнего игрока во время следующего трансферного окна.
Контракт нападающего с "Локо" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Смолов сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.
Не пропустите: Сёмин посетил тренировочный сбор "Локомотива". | http://soccernews.ru
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