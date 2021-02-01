"Локомотив" может продать Смолова

Московский "Локомотив" ближайшим летом определится с будущим форварда Фёдора Смолова.

По информации Sport24, "железнодорожники" не исключают вариант с продажей 30-летнего игрока во время следующего трансферного окна.

Контракт нападающего с "Локо" рассчитан до июня 2022 года. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Смолов сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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