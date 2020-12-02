"Локомотив" может расстаться с Кикнадзе
Руководство московского "Локомотива" недовольно работой генерального директора Василия Кикнадзе и собирается отравить его в отставку в ближайшее время, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, принципиальное решение об увольнении Кикнадзе уже принято. Планируется, что работу во время зимнего трансферного окна будет вести другой генеральный директор.
Ранее сообщалось, что "Локомотив" интересуется Шамилем Газизовым, который работает в "Спартаке" на аналогичной должности, но вскоре, скорее всего, будет уволен.
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