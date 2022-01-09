"Локомотив" может расстаться с несколькими футболистами

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"Локомотив" может расстаться с несколькими футболистамиФото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" планирует в зимнее трансферное окно расстаться сразу с семью футболистами первой команды, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, в соответствующий список спортивного директора московского клуба Томаса Цорна вошли нападающие Федор Смолов, Зе Луиш, Виталий Лисакович, защитники Мурило, Дмитрий Живоглядов, Мачей Рыбус и Александр Сильянов.

Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в другой московский клуб - "Динамо".

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