"Локомотив" может расстаться с несколькими футболистами
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Московский "Локомотив" планирует в зимнее трансферное окно расстаться сразу с семью футболистами первой команды, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, в соответствующий список спортивного директора московского клуба Томаса Цорна вошли нападающие Федор Смолов, Зе Луиш, Виталий Лисакович, защитники Мурило, Дмитрий Живоглядов, Мачей Рыбус и Александр Сильянов.
Ранее сообщалось, что Смолов близок к переходу в другой московский клуб - "Динамо".
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