"Локомотив" может усилиться хавбеком сборной Нидерландов

"Локомотив" ведёт переговоры с полузащитником сборной Нидерландов Лероем Фером, сообщают российские СМИ.

29-летний футболист является свободным агентом и сейчас обдумывает предложение "железнодорожников". Хавбеком также интересуются клубы из Турции.

Последним местом работы голландца был "Суонси", где он провёл 3,5 сезона. В его активе 101 матч в составе "лебедей", 10 забитых мячей и 11 ассистов.

За сборную Нидерландов Фер провёл 11 игр и отличился 1 голом. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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