"Локомотив" может усилиться хавбеком сборной Перу

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"Локомотив" может усилиться хавбеком сборной Перу

Московский "Локомотив" нацелился на полузащитника "Монаркас Морелия" Эдисона Флореса, сообщает Libero.

По информации источника, "железнодорожники" уже сделали предложение 25-летнему игроку сборной Перу и он занимается его изучением.

Рыночная стоимость хавбека - 1 миллион евро. На Кубке Америки-2019 Флорес провёл 6 матчей и забил 2 мяча.

За "Монаркас Морелия" футболист выступает с прошлого лета, сыграл 26 поединков, отличился 5 голами и 2 ассистами.

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