"Локомотив" может усилиться защитником сборной Бразилии

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"Локомотив" может усилиться защитником сборной Бразилии

Московский "Локомотив" интересуется бразильским защитником "Монако" Жемерсоном, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, российский клуб готов предложить футболисту контракт. Жемерсон может достаться "Локомотиву" бесплатно, так как у него завершился срок контракта с монегасками. Впрочем, бразилец хочет подписать с новым клубом трехлетнее соглашение. Также он входит в сферу интересов "Олимпиакоса" и "Трабзонспора".

В нынешнем сезоне 27-летний Жемерсон провел за "Монако" 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее он играл за "Атлетико Минейро" и "Демократу". За сборную Бразилии сыграл два матча.

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