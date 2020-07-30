"Локомотив" может выпустить на матч за Суперкубок России против "Зенита" второй состав

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о календаре нового сезона РПЛ.

"Календарь, мягко говоря, странный. Семь матчей за 21 день - это явный перебор. Мы будем готовиться к этому матчу, однако график точно не располагает к хорошей игре, плюс существует вероятность травм.

Это все ведет к тому, что, возможно, мы будем играть против "Зенита" вторым составом. Разумеется, Суперкубок - важный трофей, однако после него у нас шесть не менее важных матчей", - заявил Мещеряков.

Поединок за Суперкубок России между "Локомотивом" и "Зенитом" состоится 7 августа.

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