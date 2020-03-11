"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера

Теги локомотив москваюрий семин

"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера

Московский "Локомотив" проявляет интерес к сербскому наставнику Марко Николичу, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, руководство российского клуба рассматривает кандидатуру Николича в качестве замены нынешнему тренеру Юрию Семину.

40-летний Николич ранее тренировал "Рад", "Войводину", "Партизан", "Олимпию" и "МОЛ-Види".

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