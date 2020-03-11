"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера
Московский "Локомотив" проявляет интерес к сербскому наставнику Марко Николичу, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, руководство российского клуба рассматривает кандидатуру Николича в качестве замены нынешнему тренеру Юрию Семину.
40-летний Николич ранее тренировал "Рад", "Войводину", "Партизан", "Олимпию" и "МОЛ-Види".
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Краснодар
|21
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|Ростов
|21
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|4
|Локомотив Москва
|21
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|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
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|Спартак Москва
|21
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|Оренбург
|20
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|12
|Крылья Советов
|21
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|Тамбов
|21
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|14
|Рубин
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|21
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|16
|Сочи
|20
|18