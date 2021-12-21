"Локомотив" может зимой продать двух основных футболистов

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"Локомотив" может зимой продать двух основных футболистов

Фото инстаграм Фёдора Смолова

Защитник Мацей Рыбус и нападающий Фёдор Смолов близки к уходу из московского "Локомотива", утверждает турецкий журналист Экрем Конур.

По данным инсайдера, оба футболиста собираются покинуть клуб РПЛ во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что польский фулбек получил предложения из Франции и Германии, а российский форвард - из Испании.

Напомним, что контракты указанных игроков с "Локо" истекают в июне 2022 года.

В текущем сезоне 32-летний Рыбус сделал 2 ассиста в 17 матчах. В активе 31-летнего Смолова 7 голов в 22 играх.

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