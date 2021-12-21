"Локомотив" может зимой продать двух основных футболистов
Защитник Мацей Рыбус и нападающий Фёдор Смолов близки к уходу из московского "Локомотива", утверждает турецкий журналист Экрем Конур.
По данным инсайдера, оба футболиста собираются покинуть клуб РПЛ во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что польский фулбек получил предложения из Франции и Германии, а российский форвард - из Испании.
Напомним, что контракты указанных игроков с "Локо" истекают в июне 2022 года.
В текущем сезоне 32-летний Рыбус сделал 2 ассиста в 17 матчах. В активе 31-летнего Смолова 7 голов в 22 играх.
Не пропустите: Смолов может перебраться в МЛС. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стало известно, сколько "Спартак" заплатит за Николсона
-
Парк Чжи Сун начал тренерскую карьеру
-
Агент Хендрикса отреагировал на новость об интересе "Химок"
-
Кубок Африканских Наций могут перенести: подробности
-
Салах признан игроком года в АПЛ по версии болельщиков
-
Агент Тикнизяна прокомментировал слухи вокруг выбора сборной
-
Малиновский объяснил свою неудачную игру на Евро-2020
-
"Локомотив" может зимой продать двух основных футболистов
-
Симеоне одобрил продажу Триппьера в клуб АПЛ
-
1
Черчесов отказывал клубам из-за свадьбы сына
-
Орлов высказался о трансферной политике "Зенита"
-
Экс-помощник Зидана: "Мбаппе должен играть в "Реале"
-
АПЛ объявила о новом антирекорде по числу заболевших коронавирусом за неделю
-
"Спартак" близок к трансферу ямайского нападающего
-
Главные новости дня: 20 декабря
-
"Барселона" по-прежнему верит в продление контракта с Дембеле
-
Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне"
-
Черышев вспомнил соперничество Месси и Роналду в Ла Лиге
-
"Валенсия" обыграла "Леванте" в эпичном валенсийском дерби
-
Газзаев рассказал, что Дзагоев мог перейти в "Реал"