"Локомотив" на 88-й минуте вырвал победу над "Енисеем"

В матче 26-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на своем поле обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:1.

Счет был открыт на 67-й минуте в результате автогола Кичина. Но через некоторое время равновесие восстановил Костюков. Победу "железнодорожникам" принес гол Фарфана на 88-й минуте.

"Локомотив" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков. "Енисей" остался на последней, 16-й позиции и практически потерял шансы на выживание.

"Локомотив" – "Енисей" - 2:1 (0:0)

Голы: Кичин, 67 (автогол) - 1:0, Костюков, 84 - 1:1, Фарфан, 88 - 2:1

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Идову, 71), Рыбус, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Тарасов (Фернандеш, 46), Миранчук, Миранчук, Смолов (Жемалетдинов, 46), Фарфан.

"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Данченко, Кичин, Грицаенко, Зотов, Сарр, Торбинский, Хубулов (Костюков, 80), Савичев (Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).

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