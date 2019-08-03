"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

В матче 4-го тура чемпионата России московский "Локомотив" на выезде обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл форвард московского клуба Федор Смолов. В концовке встречи нападающий "Крыльев" Александр Соболев сравнял счет, но перед самым финальным свистком победу "железнодорожникам" принес гол Гжегожа Крыховяка.

Благодаря победе "Локомотив" вышел на пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав семь очков. "Крылья Советов" остались на 13-й позиции, имея в активе три набранных балла.

"Крылья Советов" Самара – "Локомотив" Москва - 1:2 (0:1)

Голы: Смолов, 15 - 0:1, Соболев, 88 - 1:1, Крыховяк, 90+4 - 1:2

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 66), Карпов, Чернов, Комбаров, Тимофеев (Гынсарь, 73), Гацкан, Мияйлович (Радоньич, 80), Кабутов, Канунников, Соболев.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Мурило Серкейра, 85), Хеведес, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Жемалетдинов, Смолов.

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