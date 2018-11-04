"Локомотив" на матч с "Порту" взял 23 игрока

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"Локомотив" на матч с "Порту" взял 23 игрока

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября пройдет матч "Локомотив" - "Порту" на стадионе "Драгау"

Главный тренер "Локо" Юрий Семин на встречу взял 23 футболиста. 

Напомним, что "Локомотив" проиграл все три матча в Лиге чемпионов. В группе B с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем" московский клуб занимает последнее место. 

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