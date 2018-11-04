"Локомотив" на матч с "Порту" взял 23 игрока
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября пройдет матч "Локомотив" - "Порту" на стадионе "Драгау"
Главный тренер "Локо" Юрий Семин на встречу взял 23 футболиста.
Напомним, что "Локомотив" проиграл все три матча в Лиге чемпионов. В группе B с "Шальке", "Порту" и "Галатасараем" московский клуб занимает последнее место.
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|1
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|Группа B
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|1
|Барселона
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|3
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|О
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|Ливерпуль
|3
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|2
|Наполи
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|3
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|4
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|3
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|1
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|3
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|М
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|2
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|3
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|ЦСКА Москва
|3
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|3
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|Манчестер Юнайтед
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