"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Стартовавший с четырех побед "Локомотив" отправился в Казань на матч с "Рубином", который постепенно набирает обороты. После поражений от "Краснодара" и "Зенита" команда Бердыева обыграла "Арсенал", а в прошлое воскресенье оказалась сильнее ЦСКА. Теперь же "Рубину" предстояло принять на своем поле другую московскую команду.

Казанцы с первых минут стали навязывать сопернику вязкую игру в середине поля, не давая "Локомотиву" приблизиться к собственным воротам. Лишь на 17 минуте последовал первый выстрел по владениям Рыжикова от Алексея Миранчука, однако игрок гостей отправил мяч на трибуны. "Рубин" также не выделялся активными действиями в атаке, Гилерме скучал, казанцы нанесли лишь один удар в створ в первом тайме, но он не стал проблемой для вратаря "Локомотива". Москвичи же в первой половине игры могут занести себе лишь удар Денисова, который откликнулся на прострел с левого от Алексея Миранчука, но из выгодной позиции не попал в створ. В итоге команды за тайм создали на двоих только один момент, самым запоминающемся эпизодом же стала небольшая потасовка, поводом для которой стал жесткий фол Игнатьева на Набиуллине. Азмун решил разобраться с игроками "Локомотива", которые после этого продолжили атаку. Итогом же стали желтые карточки самым активным участникам Жонатасу и Алексею Миранчуку, а также зачинщику Азмуну.

Вторая половина игры началась с удаления Жонатаса, который отмахнулся от Тарасова и увидел перед собой вторую желтую карточку. Казалось, что "Локомотив" должен активизироваться и надавить на соперника, однако уже через семь минут казанцы заработали пенальти, когда Баринов в собственной штрафной нарушил правила на Жемалетдинове. Сам пострадавший с "точки" точно пробил в правый угол – Гилерме угадал направление удара, но достать мяч не сумел.

"Рубин" забил и тут же всей командой отошел назад, предоставив мяч "Локомотиву". Юрий Семин усилил атаку, выпустив Коряна и Галаджана, но молодые игроки практически ничем не запомнились. Усилиями братьев Миранчуков несколько раз удалось создать несколько опасных ситуаций в штрафной "Рубина", однако до ударов дело так и не доходило. Защитники казанского клуба справлялись с атакующим порывом, а сами убегали в контратаки. Азмун и Гранат могли удвоить преимущество, не в створ не попали. Когда же уже казалось, что казанцы доведут дело до победы, у "Локомотива" прошел заброс в штрафную "Рубина", а Кверквелия опередил защитника и в касание отправил мяч в ворота.

"Рубин" – "Локомотив" 1:1

Голы: Жемалетдинов с пенальти, 61 – 1:0; Кверквелия, 90 – 1:1

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Камболов (Кузьмин, 82), Гранат, Кудряшов, Набиуллин, М'Вила, Оздоев, Жемалетдинов (Сонг, 68), Азмун, Жонатас.

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Баринов (Корян, 67), Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Денисов, Тарасов (Галаджан, 75), Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук.

Удаление: Жонатас, 53

Вячеслав Горбачев

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