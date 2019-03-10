"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ

Теги локомотив москваанжи

"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ

В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" со счетом 2:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Джефферсона Фарфана и Федора Смолова.

После матча "Локомотив" по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Анжи" остался на 14-й позиции.

"Анжи" – "Локомотив" - 0:2 (0:1)
Голы: Фарфан, 21 - 0:1, Смолов, 80 - 0:2

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Белоруков, Ондуа (Андреев, 83), Кацаев, Закиров (Долгов, 77), Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 73), Понсе.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 89), Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Идову, 82), Смолов, Фарфан (Кварацхелия, 85).

Не пропустите: Один из лидеров "Спартака" пропустит битву с "Зенитом" в чемпионате России. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вальядолид" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры

"Вальядолид" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 40
2 Краснодар Краснодар 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 33
4 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
6 Рубин Рубин 19 28
7 Ростов Ростов 19 26
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
9 Ахмат Ахмат 18 23
10 Динамо Москва Динамо Москва 19 23
11 Урал Урал 18 22
12 Оренбург Оренбург 17 22
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 21
14 Анжи Анжи 19 18
15 Уфа Уфа 19 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов