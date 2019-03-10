"Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ

В 19-м туре чемпионата России "Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" со счетом 2:0. Победу "железнодорожникам" принесли голы Джефферсона Фарфана и Федора Смолова.

После матча "Локомотив" по-прежнему занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Анжи" остался на 14-й позиции.

"Анжи" – "Локомотив" - 0:2 (0:1)

Голы: Фарфан, 21 - 0:1, Смолов, 80 - 0:2

"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Белоруков, Ондуа (Андреев, 83), Кацаев, Закиров (Долгов, 77), Гиголаев, Гайдаров (Иванченко, 73), Понсе.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 89), Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук (Идову, 82), Смолов, Фарфан (Кварацхелия, 85).

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