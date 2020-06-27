"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин"

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"Локомотив" на выезде обыграл "Рубин"

В рамках 24-го тура РПЛ "Рубин" проиграл "Локомотиву".

"Железнодорожники" по-прежнему занимают второе место, а "Рубин" - 11-е.

"Рубин" - "Локомотив" 0:2

Голы: Миранчук, 23 - 0:1, Миранчук (пен), 29 - 0:2

"Рубин": Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Самошников, Бакаев (Макаров, 52), Кварацхелия (Марков, 72), Евтич (Давиташвили, 62), Могилевец (Коновалов, 62), Абильгор, Игнатьев.

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Серкейра, Чорлука (Кверквелия, 84), Игнатьев, Крыховяк, Миранчук, Баринов, Жоау Мариу (Идову, 90), Рыбчинский (Миранчук, 77), Эдер.       

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