"Локомотив" на выезде проиграл "Арсеналу" в РПЛ
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
"Арсенал" из Тулы на своем поле обыграл московский "Локомотив" в матче 16-го тура РПЛ.
"Арсенал" - "Локомотив" - 3:1
Голы: Хлусевич, 17 - 1:0, Марков, 40 - 2:0, Марков, 58 - 3:0, Пабло, 90 - 3:1.
"Арсенал" - Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Гулиев, Кангва, Марков (Луценко, 66).
"Локомотив" - Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Пабло, 46), Рыбус (Рыбчинский, 61), Бека-Бека (Бабкин, 76), Баринов, Марадишвили, Петров (Зинович, 68), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.
Также не пропустите: "Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"
-
1
Лионель Месси - обладатель "Золотого мяча"
-
1
"Челси" - лучший клуб 2021 года
-
Доннарумма прокомментировал получения приза лучшему вратарю года
-
Доннарумма получил приз имени Яшина
-
1
Криштиану Роналду стал 6-м в голосовании за "Золотой мяч"
-
Педри прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку 2021 года
-
Роберт Левандовски получил приз лучшему нападющему 2021 года
-
Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года
-
Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выиграть
-
Черчесов назвал своего кандидата на "Золотой мяч"
-
Источник: ПСЖ потерял веру в сохранение Мбаппе
-
Роналду рассказал о своей главной цели в футболе
-
Назван лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги
-
"Локомотив" на выезде проиграл "Арсеналу" в РПЛ
-
Прошла жеребьевка клубного чемпионата мира
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Уфой"
-
Диего Симеоне признан лучшим тренером Ла Лиги прошлого сезона
-
"Локомотив" определил замену Рангнику, который возглавил "Манчестер Юнайтед"
-
Червиченко высказался о грубой ошибке Рассказова в матче с "Уфой"