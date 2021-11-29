"Локомотив" на выезде проиграл "Арсеналу" в РПЛ

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

"Арсенал" из Тулы на своем поле обыграл московский "Локомотив" в матче 16-го тура РПЛ.

"Арсенал" - "Локомотив" - 3:1

Голы: Хлусевич, 17 - 1:0, Марков, 40 - 2:0, Марков, 58 - 3:0, Пабло, 90 - 3:1.

"Арсенал" - Коченков, Смольников (Давиташвили, 83), Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов (Камболов, 75), Гулиев, Кангва, Марков (Луценко, 66).

"Локомотив" - Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра (Пабло, 46), Рыбус (Рыбчинский, 61), Бека-Бека (Бабкин, 76), Баринов, Марадишвили, Петров (Зинович, 68), Смолов (Борисенко, 69), Лисакович.

Также не пропустите: "Спартак" не смог выиграть в 6-м матче подряд в РПЛ. | http://soccernews.ru