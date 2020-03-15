"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ
В рамках 22-го тура РПЛ "Локомотив" добыл выездную победу над "Ростовом".
Благодаря победе "железнодорожники" поднялись на второе место, однако с "Краснодаром" у них по 41 очку. "Ростов" занимает четвертую позицию.
"Ростов" - "Локомотив" 1:3
Голы: Песьяков (аг), 34 - 0:1, Жемалетдинов, 38 - 0:2, Крыховяк, 42 - 0:3, Попов (пен), 64 - 1:3
"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Чернов, Байрамян, Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Попов, Шомуродов.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Эдер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20