"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

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"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

В рамках 22-го тура РПЛ "Локомотив" добыл выездную победу над "Ростовом".

Благодаря победе "железнодорожники" поднялись на второе место, однако с "Краснодаром" у них по 41 очку. "Ростов" занимает четвертую позицию.

"Ростов" - "Локомотив" 1:3

Голы: Песьяков (аг), 34 - 0:1, Жемалетдинов, 38 - 0:2, Крыховяк, 42 - 0:3, Попов (пен), 64 - 1:3

"Ростов": Песьяков, Хаджикадунич, Козлов, Осипенко, Чернов, Байрамян, Норманн, Зайнутдинов, Еременко, Попов, Шомуродов.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Миранчук, Крыховяк, Жоау Мариу (Магкеев, 73), Баринов, Жемалетдинов (Идову, 82), Эдер.    

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