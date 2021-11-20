"Локомотив" нацелился на 22-летнего хавбека из ФНЛ
Фото твиттер "Велеса"
Полузащитник "Велеса" Артур Галоян стал трансферной целью московского "Локомотива", сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, "железнодорожники" планируют на следующей неделе начать переговоры о подписании 22-летнего футболиста.
Прошлым летом хавбек был близок к переходу в ЦСКА и "Уфу", однако в итоге остался в клубе ФНЛ.
В текущем сезоне Галоян сыграл за "Велес" 22 матча, забил 9 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 600 тысяч евро.
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