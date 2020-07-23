"Локомотив" нацелился на 29-летнего нападающего из Саудовской Аравии

Московский "Локомотив" хочет усилить свою атаку форвардом "Аль-Ахли" Джанини Таварешем, пишет Sport24.

По информации источника, стороны уже ведут переговоры о трансфере. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Рыночная стоимость уроженца Кабо-Верде оценивается в 8 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний Джанини забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах.

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