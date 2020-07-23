"Локомотив" нацелился на африканского форварда

Московский "Локомотив" проявляет интерес к гвинейскому нападающему "Бордо" Франсуа Камано, сообщает France Football.

По сведениям издания, "железнодорожники" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что зимой Камано отказался переходить в "Краснодар", который планировал арендовать форварда с правом последующего выкупа за восемь миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Камано провел за "Бордо" 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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