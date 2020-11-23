"Локомотив" нацелился на африканского форварда

Московский "Локомотив" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Реймса" Булайе Диа, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее "Локомотив" уже делал предложение по Диа, но тогда форвард отказался переезжать в Россию.

В нынешнем сезоне 24-летний Диа провел за "Реймс" 10 матчей во всех турнирах и забил восемь голов. В списке лучших бомбардиров чемпионата Франции он занимает второе место после Килиана Мбаппе. Контракт Диа с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мещеряков опроверг новости о его уходе из "Локомотива". | http://soccernews.ru