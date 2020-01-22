"Локомотив" нацелился на Думбия

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"Локомотив" нацелился на Думбия

Московский "Локомотив" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Ренна" Сулейману Думбия, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, российский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также на игрока претендует "Анже", который хочет его арендовать. Впрочем, "Ренн" склоняется к продаже игрока.

23-летний Думбия является воспитанником ПСЖ. В нынешнем сезоне он провел за "Ренн" три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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