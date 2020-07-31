"Локомотив" нацелился на экс-защитника "Челси"

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"Локомотив" нацелился на экс-защитника "Челси"

Московский "Локомотив" работает над трансфером защитника "Перуджи" Слободана Райковича, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, клубы близки к договорённости о переходе 31-летнего футболиста.

"Железнодорожники" готовы платить сербскому центрбеку более 1,5 миллиона евро в год.

Райкович известен по выступлениям за "Челси", ПСВ, "Твенте", "Витесс" и "Гамбург". Его рыночная стоимость - 550 тысяч евро.

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