"Локомотив" нацелился на экс-защитника ЦСКА

Теги локомотив москвакрылья советовникита черновтрансферы

"Локомотив" нацелился на экс-защитника ЦСКА

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику самарских "Крыльев Советов" Никите Чернову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "железнодорожники" рассматривают вариант приобретения футболиста зимнее либо в летнее трансферное окно.

23-летний Чернов является воспитанником ЦСКА. В "Крылья Советов" он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне Чернов провел за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Бывшая жена - Тарасову: "Вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов