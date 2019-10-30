"Локомотив" нацелился на экс-защитника ЦСКА

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику самарских "Крыльев Советов" Никите Чернову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "железнодорожники" рассматривают вариант приобретения футболиста зимнее либо в летнее трансферное окно.

23-летний Чернов является воспитанником ЦСКА. В "Крылья Советов" он перешел летом 2019 года. В нынешнем сезоне Чернов провел за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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