"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

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"Локомотив" нацелился на форварда "Монако"

Московский "Локомотив" хочет этим летом усилить атаку нападающим "Монако" Стеваном Йоветичем, сообщает Mozzart Sport.

По информации источника, видеть в своей команде 30-летнего черногорца хочет новый главный тренер "железнодорожников" Марко Николич.

Монегаски готовы отпустить форварда в Россию, поскольку он слишком часто травмируется.

Йоветич выступает за "Монако" с лета 2017 года, сыграл 44 матча, забил 14 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.

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