"Локомотив" нацелился на форварда "Рубина"

Теги рубинлокомотив москварифат жемалетдинов

"Локомотив" нацелился на форварда "Рубина"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов стал трансферной целью "Локомотива", сообщают российские СМИ.

Московский клуб рассчитывает подписать 21-летнего футболиста, который является воспитанником "железнодорожников", уже в январе.

В этом сезоне Жемалетдинов сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. 

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комментарии
Ромбасс

Дай бы Бог, чтобы не купили его к нам, в Локо. Такие предатели не нужны нам!

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Роман

Один- единственный татарин в составе и того хотят продать! Что за народ пошёл- чураман его знает. Ну Бердыеву понятное дело, чем больше трансферов - тем больше заработал, тренерский штаб и своих агентов накормил, которых немеренное количество! Между прочим, получается полная распродажа более-менее внятных игроков. А кто играть то будет? Поленников и другие,согласные на мизерную зарплату и смотрящие в рот главному тренеру! Очень оригинально!

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