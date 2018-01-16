"Локомотив" нацелился на форварда "Рубина"
Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов стал трансферной целью "Локомотива", сообщают российские СМИ.
Московский клуб рассчитывает подписать 21-летнего футболиста, который является воспитанником "железнодорожников", уже в январе.
В этом сезоне Жемалетдинов сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
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|1
|Локомотив Москва
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|20
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|3
|Спартак Москва
|20
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|Краснодар
|20
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|ЦСКА Москва
|20
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|20
|27
|7
|Ахмат
|20
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|20
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|9
|Арсенал Тула
|20
|25
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|Ростов
|20
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|Рубин
|20
|23
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|Динамо Москва
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|20
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|Анжи
|20
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