"Локомотив" нацелился на форварда "Рубина"

Нападающий "Рубина" Рифат Жемалетдинов стал трансферной целью "Локомотива", сообщают российские СМИ.

Московский клуб рассчитывает подписать 21-летнего футболиста, который является воспитанником "железнодорожников", уже в январе.

В этом сезоне Жемалетдинов сыграл за "Рубин" 16 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Локомотив" не собирается подписывать Дзюбу и Шатова. | http://soccernews.ru