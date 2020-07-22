"Локомотив" нацелился на форварда сборной Румынии

Московский "Локомотив" проявляет интерес к правому нападающему "Стяуа" Деннису Ману, сообщает Sport24.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "железнодорожников" Ман может заменить полузащитника Алексея Миранчука, которым интересуются европейские клубы.

В нынешнем сезоне 21-летний Ман провел за "Стяуа" 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт со "Стяуа" действует до лета 2022 года. За сборную Румынии сыграл 4 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Журналист Короткин сообщил об интересе "Локомотива" к Джикии. | http://soccernews.ru