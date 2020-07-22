"Локомотив" нацелился на форварда сборной Румынии
Московский "Локомотив" проявляет интерес к правому нападающему "Стяуа" Деннису Ману, сообщает Sport24.
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "железнодорожников" Ман может заменить полузащитника Алексея Миранчука, которым интересуются европейские клубы.
В нынешнем сезоне 21-летний Ман провел за "Стяуа" 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт со "Стяуа" действует до лета 2022 года. За сборную Румынии сыграл 4 матча и забил 1 гол.
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