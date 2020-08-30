"Локомотив" нацелился на форварда "Сельты"
Московский "Локомотив" проявляет интерес к нападающему виговской "Сельты" Санти Мине, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением или арендой футболиста в летнее трансферное окно.
24-летний Мина является воспитанником "Сельты". Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Также форвард играл за "Валенсию". Провел четыре матча за молодежную сборную Испании и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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