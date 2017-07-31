"Локомотив" нацелился на форварда "Стандарда"

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"Локомотив" нацелился на форварда "Стандарда"

Нападающий "Стандарда" Орланду Са попал в сферу интересов московского "Локомотива", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "железнодорожники" уже согласовали с 29-летним португальцем условия личного контракта. Теперь "Локомотиву" предстоит договориться с бельгийским клубом о сумме трансфера.

Стоит отметить, что в стартовавшем сезоне Са сыграл за "Стандард" 1 матч, в котором забил 1 гол. 

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