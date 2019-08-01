"Локомотив" нацелился на форварда "Зенита"

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"Локомотив" нацелился на форварда "Зенита"

Московский "Локомотив" может усилиться нападающим "Зенита" Лукой Джорджевичем, утверждают российские СМИ.

Сообщается, что "железнодорожники" уже вступили в переговоры с питерским клубом касательно трансфера 25-летнего футболиста.

Сам черногорец готов сменить команду, поскольку после перехода в "Зенит" бразильского вингера Малкома его шансы на попадание в состав станут мизерными.

Рыночная стоимость Джорджевича - 4 миллиона евро. Его контракт с действующим чемпионом России истекает следующим летом.

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