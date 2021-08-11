"Локомотив" нацелился на французского таланта

Фото твиттер Алексиса Бека Бека

Московский "Локомотив" вошёл в число претендентов на полузащитника "Кана" Алексиса Бека Бека, сообщает RMC Sport.

По сведениям издания, переговорами с 20-летним футболистом лично занимается руководитель российского клуба по спорту и развитию Ральф Рангник.

За французского таланта также ведут борьбу "Ницца" и мадридский "Атлетико".

Рыночная стоимость Бека Бека оценивается в 800 тысяч евро.

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