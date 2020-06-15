"Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара"

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"Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Станиславу Крицюку, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, "железнодорожники" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с "Краснодаром" истекает ближайшим летом и клуб решил расстаться с голкипером. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 29-летний Крицюк провел за "Краснодар" семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.

Не пропустите: "Локомотив" близок к трансферу 18-летнего узбека. | http://soccernews.ru
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