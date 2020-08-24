"Локомотив" нацелился на хавбека "Химок" в качестве замены Баринову

Теги локомотив москвахимкитрансферыалександр трошечкин

"Локомотив" нацелился на хавбека "Химок" в качестве замены Баринову

Московский "Локомотив" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Химок" Александру Трошечкину, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, "железнодорожники" интересовались хавбеком и раньше, но теперь клуб может форсировать трансфер из-за тяжелой травмы полузащитника Дмитрия Баринова, который пропустит не менее полугода из-за разрыва крестообразной связки колена.

24-летний Трошечкин является воспитанником "Локомотива". За "Химки" он выступает с 2019 года. В составе подмосковного клуба хавбек провел 36 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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