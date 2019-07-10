"Локомотив" нацелился на хавбека сборной Перу

Полузащитник "Фейеноорда" Ренато Тапиа близок к переходу в московский "Локомотив", сообщают российские СМИ.

Условия возможного трансфера 23-летнего перуанца пока неизвестны. Его рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

Тапиа выступает за "Фейеноорд" с 2016 года, сыграл 45 матчей и забил 2 гола. Сдавался в аренду "Виллем II".

На Кубке Америки-2019 опорный хавбек провёл 6 игр и сделал 1 ассист.

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