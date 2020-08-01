"Локомотив" нацелился на хавбека "Спартака"
Московский "Локомотив" хочет заполучить полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова, сообщает Sport24.
По информации источника, 21-летнего футболиста заинтересовал вариант с "железнодорожниками", поскольку в составе "красно-белых" он вряд ли будет играть регулярно, а уходить в очередную аренду у него нет желания.
Отступные в контракте хавбека - 8 миллионов евро. Именно такую сумму намерен выручить "Спартак" от его продажи, но "Локо" столько платить не готов.
Если двум столичным клубам договориться не удастся, то, скорее всего, Глушенков будет арендован "Уфой" или "Сочи".
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