"Локомотив" нацелился на игрока "Спортинга", который прошел через систему "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Рафаэл Камашу попал в сферу интересов "Локомотива".

По сведениям A Bola, московский клуб рассматривает вариант с арендой 20-летнего португальца. Интерес к футболисту также проявляет загребское "Динамо", которое уже сделало предложение об аренде.

Отмечается, что Камашу в свое время прошел через систему "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

В прошлом сезоне на счету Камашу один гол и один ассист в 24 матчах.

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