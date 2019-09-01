"Локомотив" нацелился на испанского форварда

"Локомотив" проявляет интерес к нападающему "Бетиса" Лорену Морону, сообщает Goal.

По сведениям издания, российский клуб сделал солидное предложение по трансферу форварда, но "Бетис" не хочет расставаться с игроком.

В данный момент Морон является лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив три гола в трех матчах.

25-летний Морон выступает за "Бетис" с 2015 года. Всего он провел за севильский клуб 63 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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