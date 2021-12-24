"Локомотив" нацелился на итальянского форварда

Фото инстаграм Кельвина Йебоа

Нападающий австрийского "Штурма" Кельвин Йебоа заинтересовал "Локомотив", утверждает "Чемпионат".

По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листе "железнодорожников".

Рыночная стоимость итальянского форварда ганского происхождения оценивается в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Йебоа сыграл за "Штурм" 28 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов. Он идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Австрии.

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