"Локомотив" нацелился на итальянского форварда
Нападающий австрийского "Штурма" Кельвин Йебоа заинтересовал "Локомотив", утверждает "Чемпионат".
По информации источника, 21-летний футболист находится в шорт-листе "железнодорожников".
Рыночная стоимость итальянского форварда ганского происхождения оценивается в 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Йебоа сыграл за "Штурм" 28 матчей, забил 14 голов и сделал 8 ассистов. Он идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Австрии.
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