"Локомотив" нацелился на Кокорина

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"Локомотив" нацелился на Кокорина

Форвард "Зенита" Александр Кокорин стал трансферной целью московского "Локомотива", об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По его информации, "железнодорожники" готовы подписать 28-летнего футболиста этой зимой и ждут разрешения ситуации с возможным расторжением контракта между нападающим и питерским клубом.

"Локомотив" нуждается в усилении атаки и трансфер воспитанника видится очень выгодным вариантом для столичного коллектива.

Кокорин с 2000 по 2008 год находился в системе "паравозов", после чего ушёл в "Динамо".

Контракт игрока с "Зенитом" истекает летом и стороны, вероятнее всего, не будут его продлевать на фоне недавнего конфликта. Клуб отправлял форварда в аренду в "Сочи", но тот оказался от перехода и был отправлен в дубль.

Не пропустите: Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб. | http://soccernews.ru
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