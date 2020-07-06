"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Австрии
Московский "Локомотив" нашёл усиление для своей атаки в австрийской Бундеслиге.
По информации Sport24, "железнодорожники" хотят подписать форварда "Вольфсберга" Шона Вайссмана.
24-летний израильтянин стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата Австрии - 30 голов в 31 матче.
Рыночная стоимость Вайссмана оценивается в 2,4 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17