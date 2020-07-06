"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Австрии

Московский "Локомотив" нашёл усиление для своей атаки в австрийской Бундеслиге.

По информации Sport24, "железнодорожники" хотят подписать форварда "Вольфсберга" Шона Вайссмана.

24-летний израильтянин стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата Австрии - 30 голов в 31 матче.

Рыночная стоимость Вайссмана оценивается в 2,4 миллиона евро.

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