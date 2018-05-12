"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира ФНЛ

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"Локомотив" нацелился на лучшего бомбардира ФНЛ

Нападающий петербургского "Динамо" Артем Кулишев может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Как сообщает российская пресса, кроме "Локомотива" на игрока также претендуют "Крылья Советов", "Оренбург", "Урал" и "Уфа".

Отметим, что в настоящее время Кулишев является лучшим бомбардиром ФНЛ, на его счету 16 забитых мячей.

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