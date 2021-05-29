"Локомотив" нацелился на нападающего "Аякса"
Московский "Локомотив" намерен усилить атакующую линию во время летнего трансферного окна.
По информации Voetbalzone, одной из целей "железнодорожников" является форвард "Аякса" Лассина Траоре.
Амстердамский клуб готов расстаться с 20-летним футболистом, на которого также претендует "Аталанта", за 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Траоре сыграл за "Аякс" 18 матчей, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.
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