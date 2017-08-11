"Локомотив" нацелился на нападающего "Нанта"

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"Локомотив" нацелился на нападающего "Нанта"

Форвард "Нанта" Эмилиано Сала попал в сферу интересов московского "Локомотива", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "железнодорожники" готовы заплатить за 26-летнего аргентинца почти семь миллионов евро.

Сала выступает за "Нант" с 2015 года, сыграл 75 матчей и забил 21 гол.

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