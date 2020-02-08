"Локомотив" нацелился на нападающего сборной Италии
Московский "Локомотив" рассматривает вариант с подписанием форварда "Торино" Симоне Дзадзы, сообщает Betting Insider.
По информации источника, возможный трансфер итальянца обсуждается довольно предметно, однако есть в российском клубе и сомнения в этом вопросе, касающиеся, в частности, способности 28-летнего футболиста заиграть за пределами родной страны.
Рыночная стоимость нападающего "быков" оценивается в 9 миллионов евро.
За "Торино" Дзадза выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.
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