"Локомотив" нацелился на нападающего сборной Италии

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"Локомотив" нацелился на нападающего сборной Италии

Московский "Локомотив" рассматривает вариант с подписанием форварда "Торино" Симоне Дзадзы, сообщает Betting Insider.

По информации источника, возможный трансфер итальянца обсуждается довольно предметно, однако есть в российском клубе и сомнения в этом вопросе, касающиеся, в частности, способности 28-летнего футболиста заиграть за пределами родной страны.

Рыночная стоимость нападающего "быков" оценивается в 9 миллионов евро.

За "Торино" Дзадза выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

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