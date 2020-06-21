"Локомотив" нацелился на одного из лидеров "Уфы"

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"Локомотив" нацелился на одного из лидеров "Уфы"

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику "Уфы" Ионуцу Неделчару, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, "железнодорожники" рассматривают кандидатуру Неделчару и могут приобрести его в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Неделчару входит в сферу интересов "Ромы".

Также "Локомотив" интересуются хорватским защитником "Бешикташа" Домагоем Видой, но его трансфер маловероятен.

В нынешнем сезоне 24-летний Неделчару провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с башкирским клубом действует до лета 2021 года.

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