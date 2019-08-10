"Локомотив" нацелился на Рибери
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в России, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, в московском "Локомотиве" сейчас обсуждается идея предложить контракт 36-летнему футболисту.
Напомним, что француз является свободным агентом, поэтому может достаться "железнодорожникам" бесплатно.
Рибери этим летом покинул "Баварию", за которую выступал с 2007 года.
Ранее СМИ писали об интересе к ветерану со стороны "Ливерпуля", "Арсенала", "Фиорентины", "Монако", "Айнтрахта", ПСВ, "Краснодара" и арабских клубов.
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