"Локомотив" нацелился на румынского вингера

Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении вингера "Стяуа" Флоринела Комана.

По информации Sport24, румынский клуб готов отпустить своего лидера за 10 миллионов евро. Также армейцы хотят получить 20 процентов от суммы последующей перепродажи 22-летнего футболиста.

Коман выступает за "Стяуа" с лета 2017 года, сыграл 113 матчей, забил 32 гола и сделал 30 ассистов. Его рыночная стоимость - 5,5 миллиона евро.

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