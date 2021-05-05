"Локомотив" нацелился на Тикнизяна

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян попал в сферу интересов "Локомотива".

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", "железнодорожники" намерены приобрести 21-летнего футболиста предстоящим летом. Отмечается, что "Локомотив" хочет подписать на левый фланг игрока с российским паспортом.

Также сообщается, что на Тикнизяна претендуют клубы итальянской Серии А.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна один гол в 32 матчах.

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