"Локомотив" нацелился на ведущего форварда "Рубина"

3 Теги локомотив москвасердар азмунсердар азмунрубин

"Локомотив" нацелился на ведущего форварда "Рубина"Московский "Локомотив" нацелился на ведущего форварда казанского "Рубина" Сердара Азмуна, информирует Реальное время.

По сведениям источника, "железнодорожники" рассматривают 23-летнего нападающего в качестве потенциального варианта усиления своей атаки. Сделать официальное предложение по иранцу чемпион России может уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне Азмун забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за "Рубин".

Напомним, "Локомотив" хочет переманить форварда итальянского топ-клуба. | soccernews.ru

Комментарии
А

Хрен проводницам а не Азмуна.

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Kireman

Отличный вариант

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Strateg

Курбан его не отпустит. Разве что за 25 лямов =)

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