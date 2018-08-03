"Локомотив" нацелился на ведущего форварда "Рубина"

Московский "Локомотив" нацелился на ведущего форварда казанского "Рубина" Сердара Азмуна, информирует Реальное время.

По сведениям источника, "железнодорожники" рассматривают 23-летнего нападающего в качестве потенциального варианта усиления своей атаки. Сделать официальное предложение по иранцу чемпион России может уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне Азмун забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 28 матчах за "Рубин".

Напомним, "Локомотив" хочет переманить форварда итальянского топ-клуба. | soccernews.ru