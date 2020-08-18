"Локомотив" нацелился на вратаря "Балтики"

Голкипер калининградской "Балтики" Максим Бориско может продолжить карьеру в топ-клубе РПЛ.

По информации "Матч ТВ", в услугах 20-летнего стража ворот заинтересован московский "Локомотив".

Стоит отметить, что в новом сезоне ФНЛ Бориско не пропустил ни одного гола в четырёх матчах.

Рыночная стоимость перспективного вратаря оценивается в 250 тысяч евро.

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